Найден алматинский врач, призывавший «раскручивать» больных

Найден врач, который на собрании призывал своих коллег «раскручивать» больных, сообщает сообщает Казинформ





«25 января 2017 года в мессенджерах WhatsApp, социальной сети Facebook и информационных порталах было размещено видео совещания медицинских работников в одном из медицинских учреждений. Для выяснения всех фактов и деталей произошедшего, а также принятия необходимых мер в случае подтверждения фактов, Управлением здравоохранения города Алматы создана комиссия приказом от 25 января 2017 года», - сообщили в управлении здравоохранения города.





На данном видео изображена запись, возможно имевшего место в 2015 году, с одного из рабочих совещаний Городской клинической больницы №4. «Совещание проводил экс-главный врач клиники Аманов А.Т., который в рамках ротации в 2016 году был переведен в Городскую клиническую больницу №7, на время проведения служебного расследования он временно отстранён от занимаемой должности. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам проведенной комиссией работы», - сообщили в управлении.





В целях обеспечения защиты прав пациентов управление здравоохранение напоминает: на сайте управления - www.almatyzdrav.kz размещены телефоны Саll-центров и телефоны доверия всех подведомственных медицинских организаций города. А также каждый горожанин может обратиться в круглосуточный Единый Саll-центр управления - 3000-103 или в Общественную приемную управления - 274-45-19. Все обращения будут рассмотрены оперативно для дальнейшего принятия решения.











