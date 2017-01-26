Американский лыжник снял на видео свое падение с 45-метровой высоты

Во время спуска на его шлеме была закреплена камера, которая запечатлела момент падения и приземления лыжника.

Лыжник-любитель Девин Страттон (Devin Stratton) упал со скалы высотой около 45 метров, но остался жив. Об этом пишет газета The Washington Post, передает Об этом пишет газета The Washington Post, передает РИА Новости





Инцидент произошел в горах штата Юта. Страттон спускался со склона на горных лыжах, отклонился от курса и сорвался с обрыва. Во время спуска на его шлеме была закреплена камера, которая запечатлела момент падения и приземления лыжника.





"Мне сильно повезло, что я выжил и не пострадал", — признался Страттон. Молодой человек не получил ни единой царапины или синяка.





Страттон считает, что ему удалось спастись благодаря высоким сугробам из мягкого снега и рюкзаку за спиной, который амортизировал падение.







