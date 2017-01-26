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Американский лыжник снял на видео свое падение с 45-метровой высоты

26 января 2017, 18:54

Во время спуска на его шлеме была закреплена камера, которая запечатлела момент падения и приземления лыжника.


Лыжник-любитель Девин Страттон (Devin Stratton) упал со скалы высотой около 45 метров, но остался жив. Об этом пишет газета The Washington Post, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в горах штата Юта. Страттон спускался со склона на горных лыжах, отклонился от курса и сорвался с обрыва. Во время спуска на его шлеме была закреплена камера, которая запечатлела момент падения и приземления лыжника.

"Мне сильно повезло, что я выжил и не пострадал", — признался Страттон. Молодой человек не получил ни единой царапины или синяка.

Страттон считает, что ему удалось спастись благодаря высоким сугробам из мягкого снега и рюкзаку за спиной, который амортизировал падение.


Фото: кадр из видео.

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