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Африканский беженец утонул в Венеции под смех и крики толпы

26 января 2017, 19:08

Никто не прыгнул на помощь тонущему, однако ему бросили несколько спасательных кругов, которыми мужчина не воспользовался.


В Венеции в Большом канале под смех и крики толпы утонул 22-летний беженец из Гамбии. Об этом сообщает The Independent.

Никто не прыгнул на помощь тонущему, однако ему бросили несколько спасательных кругов, которыми мужчина не воспользовался. «Да он тупой! Хочет смерти», — слышны крики одного из очевидцев. «Давай плыви домой», — говорит другой. Спасатели заявили, что не хотят никого обвинять в гибели мужчины, но его можно было бы спасти, если бы кто-то из свидетелей происшествия пришел на помощь.

Местные СМИ сообщили, что погибший прибыл из Африки в 2015 году и получил статус беженца.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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