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На Украине заявили о подготовке документа о реинтеграции Крыма

26 января 2017, 19:38

окумент будет обсуждаться с общественностью и «международными партнерами».


Правительство Украины занимается разработкой проекта о реинтеграции Крыма. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает РБК.

Правительство Украины 11 января утвердило план интеграции жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и возвращения им конституционных прав как гражданам Украины.

По словам Черныша, министерство «готовит похожий документ» и по Крыму. Документ будет обсуждаться с общественностью и «международными партнерами», на что, как рассказал Черныш, потребуется еще месяц. Министр добавил, что речь не идет о восстановлении экономических связей с полуостровом, так как, по его словам, ответственность за «оккупированные территории» несет «страна-оккупант».

«Наша задача — оставлять связи с гражданами. А не со страной-оккупантом и ее органами власти», — заявил Черныш.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в каче

Фото: zn.ua.

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