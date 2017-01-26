На Украине заявили о подготовке документа о реинтеграции Крыма
26 января 2017, 19:38
окумент будет обсуждаться с общественностью и «международными партнерами».
Правительство Украины занимается разработкой проекта о реинтеграции Крыма. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает РБК.
Правительство Украины 11 января утвердило план интеграции жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и возвращения им конституционных прав как гражданам Украины.
По словам Черныша, министерство «готовит похожий документ» и по Крыму. Документ будет обсуждаться с общественностью и «международными партнерами», на что, как рассказал Черныш, потребуется еще месяц. Министр добавил, что речь не идет о восстановлении экономических связей с полуостровом, так как, по его словам, ответственность за «оккупированные территории» несет «страна-оккупант».
«Наша задача — оставлять связи с гражданами. А не со страной-оккупантом и ее органами власти», — заявил Черныш.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в каче
Фото: zn.ua.
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