У Белого дома пока нет данных о расходах США на международные организации

Администрация Трампа готовит указы, выполнение которых, может привести к значительному уменьшению роли США в ООН и других международных организациях.

У Белого дома пока нет информации о формировании расходов США на участие в международных организациях. Об этом сообщил в четверг его официальный представитель Шон Спайсер, передает Об этом сообщил в четверг его официальный представитель Шон Спайсер, передает РИА Новости





В ходе брифинга журналисты, сопровождающих президента США Дональда Трампа в поездке в Филадельфию, спросили Спайсера о том, рассматривает ли глава государства вариант сокращения финансирования ООН и других структур.





"Я не готов делать объявления по поводу финансирования или действий в отношении любых из этих организаций", — сказал Спайсер.





Накануне газета The New York Times сообщила со ссылкой на предварительный вариант документов, что администрация нового президента США Дональда Трампа готовит указы, выполнение которых, по ее мнению, может привести к значительному уменьшению роли США в ООН и других международных организациях.





Как отмечает издание, один из указов призывает к прекращению финансирования со стороны США любых подразделений ООН или других международных организаций, деятельность которых удовлетворяет нескольким критериям. В частности, документ предлагает воздержаться от финансирования организаций, которые предоставили статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины, которые поддерживают программы финансирования абортов или действия, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР.





Дмитрий Злодорев.



