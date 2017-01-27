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По дну реки из Казахстана кыргызские контрабандисты перекачивали ГСМ

27 января 2017, 00:21

На момент задержания в цистерну было закачено около 15 тонн дизельного топлива.


В Кыргызстане контрабандисты перекачивали ГСМ из Казахстана по дну реки Чу, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы КР.

«26 января 2017 г. на окраине населенного пункта Кен-Булун Иссык-Атинского района Чуйской области пограничники задержали граждан Кыргызстана, занимавшихся перекачкой ГСМ через шланг, который был проложен по дну реки Чу из Казахстана в Кыргызстан», - говорится в сообщении.

Грузовая автомашина контрабандистов марки DAF была оборудована квадратными цистернами общей вместимостью около 30 тонн. Два кыргызстанца находились на территории Кыргызстана, а ГСМ качали с территории Республики Казахстан.

На момент задержания в цистерну было закачено около 15 тонн дизельного топлива.

Задержанные и контрабандный груз переданы в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

Мадибек Джанибеков.

Фото: pravda-zatoki.com.

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