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Асет Исекешев: Для нас важна обратная связь

27 января 2017, 00:40

Градоначальник отметил, что акимат будет использовать механизм опросов населения, аутсорсинга и краудсорсинга для изучения инициатив горожан.


Аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook рассказал о работе акимата по обеспечению открытости и прозрачности госоргана, передает Zakon.kz.

По его словам, эта работа активизируется в рамках реализации направления "Транспарентное и подотчетное государство" пяти институциональных реформ Главы государства.

"С января проxодят дни открытых дверей всех городских служб, так же отчитываются все акимы районов. А мой отчет, как акима города, состоится 16 февраля. По системным вопросам (работа КСК, состояние жилищного фонда, общественный транспорт) проведены публичные слушания. В данный момент все вопросы и предложения рассматриваются. В ближайшее время я проинформирую об итогах. Теперь на очереди вопросы здравоохранения , экологии, образования, экономического развития и другие. Все эти программы будут приняты или скорректированы с учетом мнения населения и экспертов", - написал он.

Исекешев обратил внимание на то, что городские службы работают в круглосуточном режиме. Ежедневно проходят заседания комиссий, рабочих групп, рабочие встречи и совещания по текущим вопросам. В течение недели проходят мероприятия, на которых рассматриваются системные вопросы развития.

"С этой недели информация о рассматриваемых вопросах будет открытой. Каждую среду проходит заседание акимата, вторник - заседание градостроительного совета, пятницу - штаб по подготовке города к Экспо, а также другие, на которых рассматриваются и принимаются крупнейшие программы и проекты", - проинформировал градоначальник.

По его словам, сайт акимата обрел новый дизайн. Перестраивается формат и работа медиаресурсов госоргана.

"Будем активно использовать механизм опросов населения, аутсорсинга и краудсорсинга для изучения инициатив горожан. Для нас важна обратная связь", - заключил он.

Фото: Facebook.

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