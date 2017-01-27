Советник президента Палестины заявил, что они получили последний транш Обамы

Он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики.

Советник президента Палестины Хусам Зомлот утверждает, что палестинцы получили многомиллионный транш американской финансовой помощи, о котором администрация США объявила в последние часы президентства Барака Обамы, сообщает сообщает РИА Новости





Выделение 221 миллиона долларов стало предметом критики со стороны конгрессменов-республиканцев, а госдепартамент после смены хозяина Белого дома объявил, что проверит распоряжение Обамы и может внести в него коррективы в соответствии с приоритетами Дональда Трампа.





"Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги", — сказал РИА Новости Зомлот, который занимает пост советника по стратегическим вопросам президента Махмуда Аббаса.





На просьбу уточнить, идет ли речь о 221 миллионе долларов, он ответил утвердительно и добавил, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне "несколько недель назад".





Собеседник агентства выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики. "Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников", — сказал он.





Зомлот не стал комментировать дискуссию в США по поводу целесообразности продолжения помощи палестинцам, которая составляет порядка полумиллиарда долларов в год.





"Помощь – это внутриамериканский вопрос. Они сами решают. У нас нет позиции на рассмотрение, когда будет новая позиция, мы будем реагировать", — сказал он.





Ранее израильский новостной сайт The Times of Israel сообщил со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник, что администрация Трампа заморозила денежный перевод.



