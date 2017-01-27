Советник президента Палестины заявил, что они получили последний транш Обамы
27 января 2017, 01:03
Он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики.
Советник президента Палестины Хусам Зомлот утверждает, что палестинцы получили многомиллионный транш американской финансовой помощи, о котором администрация США объявила в последние часы президентства Барака Обамы, сообщает РИА Новости.
Выделение 221 миллиона долларов стало предметом критики со стороны конгрессменов-республиканцев, а госдепартамент после смены хозяина Белого дома объявил, что проверит распоряжение Обамы и может внести в него коррективы в соответствии с приоритетами Дональда Трампа.
"Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги", — сказал РИА Новости Зомлот, который занимает пост советника по стратегическим вопросам президента Махмуда Аббаса.
На просьбу уточнить, идет ли речь о 221 миллионе долларов, он ответил утвердительно и добавил, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне "несколько недель назад".
Собеседник агентства выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики. "Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников", — сказал он.
Зомлот не стал комментировать дискуссию в США по поводу целесообразности продолжения помощи палестинцам, которая составляет порядка полумиллиарда долларов в год.
"Помощь – это внутриамериканский вопрос. Они сами решают. У нас нет позиции на рассмотрение, когда будет новая позиция, мы будем реагировать", — сказал он.
Ранее израильский новостной сайт The Times of Israel сообщил со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник, что администрация Трампа заморозила денежный перевод.
Фото: AFP 2017/ Mohammed Abed.
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