Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Советник президента Палестины заявил, что они получили последний транш Обамы

27 января 2017, 01:03

Он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики.


Советник президента Палестины Хусам Зомлот утверждает, что палестинцы получили многомиллионный транш американской финансовой помощи, о котором администрация США объявила в последние часы президентства Барака Обамы, сообщает РИА Новости.

Выделение 221 миллиона долларов стало предметом критики со стороны конгрессменов-республиканцев, а госдепартамент после смены хозяина Белого дома объявил, что проверит распоряжение Обамы и может внести в него коррективы в соответствии с приоритетами Дональда Трампа.

"Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги", — сказал РИА Новости Зомлот, который занимает пост советника по стратегическим вопросам президента Махмуда Аббаса.

На просьбу уточнить, идет ли речь о 221 миллионе долларов, он ответил утвердительно и добавил, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне "несколько недель назад".

Собеседник агентства выразил надежду на то, что Соединенные Штаты останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики. "Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников", — сказал он.

Зомлот не стал комментировать дискуссию в США по поводу целесообразности продолжения помощи палестинцам, которая составляет порядка полумиллиарда долларов в год.

"Помощь – это внутриамериканский вопрос. Они сами решают. У нас нет позиции на рассмотрение, когда будет новая позиция, мы будем реагировать", — сказал он.

Ранее израильский новостной сайт The Times of Israel сообщил со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник, что администрация Трампа заморозила денежный перевод.

Фото: AFP 2017/ Mohammed Abed.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...