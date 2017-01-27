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Трамп назвал главное условие встречи с президентом Мексики

27 января 2017, 01:21

Президент США рассказал о причинах отмены предстоящей встречи с мексиканским лидером.


Встреча американского и мексиканского президентов Дональда Трампа и Энрике Пеньи Ньето состоится, если Мексика начнет иначе относиться к США. С таким заявлением американский лидер выступил на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания), сообщает ТАСС.

"Мы с президентом Мексики согласились отменить свою планировавшуюся встречу, которая должна была состояться на будущей неделе", - сказал американский президент. По его словам, "такая встреча была бы бесплодной, если Мексика не начнет относиться к США справедливым образом, с уважением". "А я хочу двигаться иным путем, у нас нет выбора", - добавил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал, что готов отказаться от первой личной встречи с Пеньей Ньето из-за разногласий по поводу строительства защитного барьера на границе между двумя странами.

Его переговоры с мексиканским лидером были запланированы в столице США на 31 января. Ранее, 25 января, Трамп подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие начало строительства "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. У южного соседа США эти шаги Вашингтона вызвали бурную негативную реакцию.

Дмитрий Кирсанов.

Фото: EPA/SHAWN THEW.

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