Трамп назвал главное условие встречи с президентом Мексики

Встреча американского и мексиканского президентов Дональда Трампа и Энрике Пеньи Ньето состоится, если Мексика начнет иначе относиться к США. С таким заявлением американский лидер выступил на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) , сообщает , сообщает ТАСС





"Мы с президентом Мексики согласились отменить свою планировавшуюся встречу, которая должна была состояться на будущей неделе", - сказал американский президент. По его словам, "такая встреча была бы бесплодной, если Мексика не начнет относиться к США справедливым образом, с уважением". "А я хочу двигаться иным путем, у нас нет выбора", - добавил хозяин Белого дома.





Ранее Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал, что готов отказаться от первой личной встречи с Пеньей Ньето из-за разногласий по поводу строительства защитного барьера на границе между двумя странами.





Его переговоры с мексиканским лидером были запланированы в столице США на 31 января. Ранее, 25 января, Трамп подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие начало строительства "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. У южного соседа США эти шаги Вашингтона вызвали бурную негативную реакцию.





Дмитрий Кирсанов.



