Трое астанчан украли 5 млн тенге со счетов из Малайзии через POS-терминал
27 января 2017, 01:37
Правоохранительные органы призывают к бдительности граждан, во избежание становления жертвами подобных преступлений.
Столичным Управлением внутренних дел окончено производство по уголовным делам в отношении трех жителей Астаны, которые посредством POS-терминала обналичивали денежные средства, переведенные со счетов граждан Малайзии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"В результате своими преступными действиями причинен ущерб на сумму более 5 млн. тенге. 21 декабря 2016 года уголовные дела направлены в Районный суд №2 Есильского района г.Астана для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы призывают к бдительности граждан, во избежание становления жертвами подобных преступлений.
"Если всего лишь десяток лет назад появился такой вид кибермошенничества, как хищение денежных средств путем распространения ложной информации посредством СМС-сообщений, то сегодня способов намного больше. Злоумышленники посягают не только на денежные средства граждан, являющихся клиентами банков Казахстана, но и с применением новых технологий совершают хищения средств со счетов банков иностранных государств", - отмечается в сообщении.
Фото: xakep.ru.
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