Трамп пообещал вернуть фразе "Made in USA" былое величие
27 января 2017, 02:00
"Мы планируем вернуть величие фразе "сделано в США". У нас это было, у нас этого больше нет", — заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп пообещал, что вернет величие фразе "Made in USA" (сделано в США) и все больше американских брендов будут переводить предприятия и создавать рабочие места у себя на родине, сообщает РИА Новости.
"У нас много хороших новостей, которые стали приходить еще до начала моего вступления в должность. У нас есть хорошие новости от Ford, Lockheed Martin, Boeing. И вы увидите еще больше в ближайшее время", — заявил Трамп на встрече с членами Республиканской партии в Филадельфии. Выступление президента транслировали американские телеканалы.
"Мы будет создавать миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест, устранив экономические барьеры, которые мешали нам конкурировать. Центральная часть этой повестки дня — глубокая налоговая реформа, которая серьезно сократит налоги для среднего класса и всего американского бизнеса", — добавил он.
По его словам, новый кабмин будет работать над упрощением выдачи кредитных ресурсов для американского бизнеса.
"Мы планируем вернуть величие фразе "сделано в США". У нас это было, у нас этого больше нет", — заявил Трамп.
Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.
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