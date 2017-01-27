Утверждены Перечни приоритетных видов деятельности СЭЗ и объектов строительства для них

Сообщаем, что Постановлением Правительства РК от 20 января 2017 года № 10 в соответствии с пунктом 1 статьи 150 Налогового кодекса утверждены:

1) перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - Перечень ПВД);

2) перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - Перечень объектов строительства для ПВД);

3) Правила включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон и объектов строительства в перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - Правила ПВД).

Напомним, что специальной экономической зоной (СЭЗ) является часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для осуществления приоритетных видов деятельности.

При этом пунктом 1 статьи 150 Налогового кодекса установлены определенные условия, которые должны выполняться организацией, осуществляющей деятельность на территории СЭЗ. При этом для участников всех СЭЗ предусмотрены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты КПН, земельного налога, налога на имущество, применения нулевой ставки НДС при реализации на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ, по Перечню товаров, определенных Правительством РК.

В Республике Казахстан создано 10 специальных экономических зон, для которых утверждены приоритетные виды деятельности:

СЭЗ «Астана - новый город» в городе Астана - 20 приоритетных видов деятельности (легкая промышленность, автомобилестроение, авиационная, химическая);

СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области - 3 приоритетных вида деятельности (нефтехимическая промышленность);

СЭЗ «Морпорт Актау» в Мангистауской области - 14 приоритетных видов деятельности;

СЭЗ «Парк инновационных технологий» в городе Алматы - 11 приоритетных видов деятельности (приборостроение);

СЭЗ «Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области - 11 приоритетных видов деятельности (легкая и текстильная промышленность);

СЭЗ «Бурабай» в Акмолинской области - 2 приоритетных вида деятельности (туризм);

СЭЗ «Сарыарқа» в Карагандинской области - 32 приоритетных вида деятельности (металлургия, машиностроение);

СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» в Алматинской области - 10 приоритетных видов деятельности (логистика и другие);

СЭЗ «Павлодар» в г.Павлодар - 3 приоритетных вида деятельности (химическая и нефтехимическая промышленность);

СЭЗ «Химический парк Тараз» в г. Тараз - 5 приоритетных видов деятельности (химическая промышленность).

В Перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон, вошли три основные группы:

1) промышленные объекты, производственные здания, сооружения;

2) прочие сооружения;

3) объекты жилищно-гражданского назначения.

Наряду с этим, Правилами ПВД определен порядок включения приоритетных видов деятельности в Перечень ПВД и Перечень объектов строительства для ПВД, в соответствии с которыми предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД вносятся в центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения СЭЗ, центральными или местными исполнительными органами, юридическими лицами, заинтересованными в включении ПВД и (или) объектов, с представлением определенных обоснований.

Постановление вводится в действие с 4 февраля 2017 года.