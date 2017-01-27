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Снежная пятница ожидает казахстанцев

27 января 2017, 06:00

Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в Южных областях осадки, лишь на востоке, юго-востоке без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью метель. В Жамбылской области местами-туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем местами гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с. В Южно-Казахстанской области местами-туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами-низовая метель, туман. В Павлодарской области местами-метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 2° преимущественно облачно.

В Астане днем -8° преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Бизнес-Портал

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