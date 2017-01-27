Снежная пятница ожидает казахстанцев

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в Южных областях осадки, лишь на востоке, юго-востоке без осадков,

сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК

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Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.





В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью метель. В Жамбылской области местами-туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем местами гололед.





В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с. В Южно-Казахстанской области местами-туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.





В Северо-Казахстанской области местами-низовая метель, туман. В Павлодарской области местами-метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.



