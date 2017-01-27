Угон автомобиля в Таразе попал на камеру

Как видно на записи, водитель Mercedes подъехал к магазину и, выйдя из авто, оставил открытой переднюю дверь и пошел заниматься «делами багажными».





Однако, пока он находился сзади, к автомобилю подошел паренек и, видя заведенный автомобиль с открытой водительской дверью, попросту «запрыгнул» в него и уехал.





Водителю S-Класса, судя по всему, ничего другого не оставалось, как рвануть следом за стремительно удаляющимся Mercedes.











