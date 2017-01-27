Угон автомобиля в Таразе попал на камеру
27 января 2017, 06:07
Водитель Mercedes подъехал к магазину и, выйдя из авто, оставил открытой переднюю дверь.
В минувший понедельник рано утром в Таразе на проспекте Жамбыла, близ магазина «Фиркан», камера наружного наблюдения запечатлела угон Mercedes-Benz S-Класса W220, сообщает Motor.kz.
Как видно на записи, водитель Mercedes подъехал к магазину и, выйдя из авто, оставил открытой переднюю дверь и пошел заниматься «делами багажными».
Однако, пока он находился сзади, к автомобилю подошел паренек и, видя заведенный автомобиль с открытой водительской дверью, попросту «запрыгнул» в него и уехал.
Водителю S-Класса, судя по всему, ничего другого не оставалось, как рвануть следом за стремительно удаляющимся Mercedes.
Фото: скриншот видео
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