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Угон автомобиля в Таразе попал на камеру

27 января 2017, 06:07

Водитель Mercedes подъехал к магазину и, выйдя из авто, оставил открытой переднюю дверь.


В минувший понедельник рано утром в Таразе на проспекте Жамбыла, близ магазина «Фиркан», камера наружного наблюдения запечатлела угон Mercedes-Benz S-Класса W220, сообщает Motor.kz.

Как видно на записи, водитель Mercedes подъехал к магазину и, выйдя из авто, оставил открытой переднюю дверь и пошел заниматься «делами багажными».

Однако, пока он находился сзади, к автомобилю подошел паренек и, видя заведенный автомобиль с открытой водительской дверью, попросту «запрыгнул» в него и уехал.

Водителю S-Класса, судя по всему, ничего другого не оставалось, как рвануть следом за стремительно удаляющимся Mercedes.



Фото: скриншот видео

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