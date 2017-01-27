В Мали арестовали трех человек по подозрению в причастности к теракту
27 января 2017, 06:23
Взрыв заминированного автомобиля на территории военного лагеря в Гао произошел 18 января.
Военные, участвующие во французской операции "Бархан", арестовали трех человек по подозрению в причастности к нападению на военный лагерь в городе Гао на северо-востоке Мали, сообщил министр безопасности Мали Салиф Траоре, передает РИА Новости.
Взрыв заминированного автомобиля на территории военного лагеря в Гао произошел 18 января. В результате теракта погибли 77 человек, более 100 пострадали.
Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун", пять бойцов которой погибли при нападении на базу.
Траоре не сообщил других подробностей ареста, передает агентство Рейтер.
Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
Фото: РИА Новости
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