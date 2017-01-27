Турция разгневана отказом Греции выдать сбежавших военных
27 января 2017, 07:03
Турция назвала это решение политически мотивированным.
Власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом после того, как греческий суд принял решение не экстрадировать восьмерых турецких военных, бежавших после попытки военного переворота в июле прошлого года, сообщает Би-би-си.
Турция назвала это решение политически мотивированным.
Турецкие власти обвиняют военных в причастности к попытке переворота и требуют их выдачи для дальнейшего расследования и суда.
Восемь военных, сбежавших в Грецию на вертолете, отрицают свою вину и утверждают, что в случае возвращения в Турцию их жизни будет угрожать опасность.
Зачитывая решение суда, судья Гиоргос Саккас заявил, что существует вероятность несправедливого суда над ними в Турции.
Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля 2016 года. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки.
Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы.
В результате путча погибли несколько сотен человек.
Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции.
В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек. Арестованные жаловались на несоблюдение их прав и пытки.
Все новости по теме читайте здесь
Фото: REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841238-287236191a97e83469eeeefb4b99a595
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...