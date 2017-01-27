Турция разгневана отказом Греции выдать сбежавших военных

Власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом после того, как греческий суд принял решение не экстрадировать восьмерых турецких военных, бежавших после попытки военного переворота в июле прошлого года, сообщает Би-би-си.





Турция назвала это решение политически мотивированным.





Турецкие власти обвиняют военных в причастности к попытке переворота и требуют их выдачи для дальнейшего расследования и суда.





Восемь военных, сбежавших в Грецию на вертолете, отрицают свою вину и утверждают, что в случае возвращения в Турцию их жизни будет угрожать опасность.





Зачитывая решение суда, судья Гиоргос Саккас заявил, что существует вероятность несправедливого суда над ними в Турции.





Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля 2016 года. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки.





Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы.





В результате путча погибли несколько сотен человек.





Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции.





В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек. Арестованные жаловались на несоблюдение их прав и пытки.





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