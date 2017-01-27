"Барыс" победил рижское "Динамо"

Игра проходила в столице Латвии в ночь с 26 на 27 января и завершилась со счетом 2:3 в пользу казахстанского клуба.

Хоккеисты "Барыса" обыграли рижское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.





Игра проходила в столице Латвии в ночь с 26 на 27 января и завершилась со счетом 2:3 в пользу казахстанского клуба.





Вперед игроки "Барыса" вышли на 13-й минуте, когда в большинстве отличился Роман Старченко. Для казахстанского нападающего эта шайба стала 14-й в сезоне.





Динамовцы отыгрались во втором периоде - на 27-й минуте точным броском отметился Микс Индрашис. Равным счет был совсем недолго. На 35-й минуте в большинстве "Барыс" вперед вывел Найджел Доус, забросивший 35-ю шайбу в сезоне.





В третьем периоде команды обменялись взятьями ворот. На 45-й минуте у "Барыса" отличился Дастин Бойд, а у хозяев на 58-й блеснул Лаурис Дарзиньш.



