Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США создали зародыш гибрида человека и свиньи

27 января 2017, 07:30

«Химеры» должны в будущем стать донорами функционирующих органов для больных людей.


Американским ученым удалось впервые создать гибрид организма, сочетающего клетки человека и свиньи, сообщает Комсомольская правда.

Результат этого эксперимента на сегодняшний день стал самым успешным на пути к получению донорских органов для больных людей из животных.

Как пишет газета Washington Post, в свиной зародыш поместили человеческие стволовые клетки. Эмбрион потом поместили в свиноматку и позволили ему развиваться естественным путем.

В результате человеческие клетки в зародыше преобразовались в ткани, из которых образуются внутренние органы, такие как сердце, печень и даже нейроны.

Гибриды человека и животных ученые называют «химерами». Их создают, чтобы получать функционирующие органы для пересадки нуждающимся людям из их же ДНК. Такие органы должны лучше приживаться после операций.

Фото: Union News

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...