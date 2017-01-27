В США создали зародыш гибрида человека и свиньи

Американским ученым удалось впервые создать гибрид организма, сочетающего клетки человека и свиньи, сообщает Комсомольская правда.





Результат этого эксперимента на сегодняшний день стал самым успешным на пути к получению донорских органов для больных людей из животных.





Как пишет газета Washington Post, в свиной зародыш поместили человеческие стволовые клетки. Эмбрион потом поместили в свиноматку и позволили ему развиваться естественным путем.





В результате человеческие клетки в зародыше преобразовались в ткани, из которых образуются внутренние органы, такие как сердце, печень и даже нейроны.





Гибриды человека и животных ученые называют «химерами». Их создают, чтобы получать функционирующие органы для пересадки нуждающимся людям из их же ДНК. Такие органы должны лучше приживаться после операций.



