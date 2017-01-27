В США создали зародыш гибрида человека и свиньи
27 января 2017, 07:30
«Химеры» должны в будущем стать донорами функционирующих органов для больных людей.
Американским ученым удалось впервые создать гибрид организма, сочетающего клетки человека и свиньи, сообщает Комсомольская правда.
Результат этого эксперимента на сегодняшний день стал самым успешным на пути к получению донорских органов для больных людей из животных.
Как пишет газета Washington Post, в свиной зародыш поместили человеческие стволовые клетки. Эмбрион потом поместили в свиноматку и позволили ему развиваться естественным путем.
В результате человеческие клетки в зародыше преобразовались в ткани, из которых образуются внутренние органы, такие как сердце, печень и даже нейроны.
Гибриды человека и животных ученые называют «химерами». Их создают, чтобы получать функционирующие органы для пересадки нуждающимся людям из их же ДНК. Такие органы должны лучше приживаться после операций.
Фото: Union News
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