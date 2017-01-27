Родные погибшего школьника Темирулана Диханбаева подадут в суд на родителей и педагогов школы

Родные погибшего в столичной школе Темирулана Диханбаева собираются подать гражданский иск на педагогов школы, где умер восьмиклассник, сообщает телеканал Астана





Аналогичное заявление напишут и в адрес родителей подростка, подозреваемого в смерти ребенка.





По словам дяди мальчика Бауржана Мусина, ни родители подозреваемого, ни сам одноклассник Темирулана до сих не попросили у родных прощения.





"Как только мы получим постановление о прекращении уголовного дела в отношении этого мальчика. Мы тогда можем в гражданском порядке подать в суд на его родителей, на школу, на медиков в качестве ответчиков и требовать от них компенсации. Чтобы никто не думал, что-то ради денег, это просто, чтобы хоть какая-то была ответственность. Нам эти деньги не нужны, мы их потом просто в детский дом отдадим кому-нибудь", - сказал Бауржан Мусин





Накануне в МВД сообщили, что Темирулан Диханбаев скончался от удара одноклассника. Однако, в силу возраста он наказания не понесет.





По данным МВД, следственные действия продолжаются. Они должны установить степень вины педагогов и медицинских работников школы.





"Согласно законодательству, уголовной ответственности за совершение тяжкого правонарушения подлежит лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 14-летнего возраста. Подозреваемый на момент совершения правонарушения не достиг этого возраста, в связи с чем досудебное расследование в отношении него будет прекращено", - заявил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.













Фото: скриншот видео







