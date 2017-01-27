Лионель Месси назначил дату свадьбы

В этот день спортсмен будет отмечать свой 30-ый день рождения.

На церемонию приглашено около 600 гостей Футболист "Барселоны", член сборной Аргентины Лионель Месси женится на Антонелле Рокуццо 24 июня 2017 года, сообщает РБК-Украина.





В этот день спортсмен будет отмечать свой 30-ый день рождения.





Свадьба состоится в аргентинском городе Росарио, уроженцами которого являются Месси и его возлюбленная, сообщает Primicias Ya.





На торжественное событие пригласили около 600 гостей, в числе которых мировые знаменитости и звезды спорта. Отметим, что Месси и Рокуццо знакомы с детства. Пара воспитывает двоих сыновей - четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.



