При пожаре в Алматы спасли пенсионерку
27 января 2017, 08:04
Ее удалось спасти через оконный проем соседней квартиры.
78-летнюю пенсионерку спасли во время пожара в 4-х этажном доме в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
"Через оконный проем квартиры №10 спасена гр.Осьминкина Л.А., 1939 г.р. 4 человека эвакуированы", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 января в доме на улице Гоголя загорелась квартира. Погиб 87-летний мужчина.
Пожар локализован в 10:36 часов и ликвидирован в 10:46 часов.
Площадь пожара составила 20 кв.м.
Фото: Informburo.kz
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