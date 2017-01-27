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При пожаре в Алматы спасли пенсионерку

27 января 2017, 08:04

Ее удалось спасти через оконный проем соседней квартиры.


78-летнюю пенсионерку спасли во время пожара в 4-х этажном доме в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

"Через оконный проем квартиры №10 спасена гр.Осьминкина Л.А., 1939 г.р. 4 человека эвакуированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января в доме на улице Гоголя загорелась квартира. Погиб 87-летний мужчина.

Пожар локализован в 10:36 часов и ликвидирован в 10:46 часов.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

Фото: Informburo.kz

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