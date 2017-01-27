Штайнмайер прокомментировал усилия Турции и России по Сирии в Астане

В среду Штайнмайер, ставший кандидатом от социал-демократов на пост президента Германии, заявил, что завершает свою работу на посту главы МИД ФРГ. Штайнмайер был выдвинут кандидатом от правящей коалиции на должность президента Германии. Выборы президента состоялся 12 февраля.





По словам министра, военная операция России в Сирии "внесла вклад в падение Алеппо" и поддержала режим президента Сирии Башара Асада.





"Но это еще далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту. Усилия Турции и России в Астане останутся только промежуточным шагом. Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками. Поэтому они обратно передадут переговоры под попечительство ООН", — сказал Штайнмайер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.