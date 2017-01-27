Штайнмайер прокомментировал усилия Турции и России по Сирии в Астане
27 января 2017, 08:20
Военная операция России в Сирии "внесла вклад в падение Алеппо" и поддержала режим президента Сирии Башара Асада.
Усилия России и Турции по сирийскому урегулированию на переговорах в Астане останутся лишь промежуточным шагом, считает покидающий пост главы МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РИА Новости.
В среду Штайнмайер, ставший кандидатом от социал-демократов на пост президента Германии, заявил, что завершает свою работу на посту главы МИД ФРГ. Штайнмайер был выдвинут кандидатом от правящей коалиции на должность президента Германии. Выборы президента состоялся 12 февраля.
По словам министра, военная операция России в Сирии "внесла вклад в падение Алеппо" и поддержала режим президента Сирии Башара Асада.
"Но это еще далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту. Усилия Турции и России в Астане останутся только промежуточным шагом. Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками. Поэтому они обратно передадут переговоры под попечительство ООН", — сказал Штайнмайер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.
Министр также подчеркнул, что сирийский конфликт, прежде всего, является примером неспособности Совета Безопасности ООН к переговорам. "Вопрос в том, где и когда все пошло не так. Я считаю сирийский кризис хронологией упущенных шансов. С самого начала", — добавил Штайнмайер.
Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.
Фото: AP Photo
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