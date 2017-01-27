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В Абу-Даби загорелся крупнейший ТЦ

27 января 2017, 08:43

В результате этого происшествия никто не пострадал.


Посетителей ресторанов быстрого питания, расположенных на одном из этажей крупнейшего торгового центра в столице ОАЭ Абу-Даби «Яс молл», эвакуировали из-за небольшого пожара в кафе, сообщает эмиратская электронная газета «Имарат аль-яум» со ссылкой на администрацию торгового центра, сообщает Росбалт.

Как уточняет издание, сотрудники службы гражданской обороны смогли быстро потушить пожар, в результате этого происшествия никто не пострадал.

Руководство магазина подчеркнуло, что эвакуация коснулась только посетителей этажа, где расположены кафе и рестораны, остальные отделы центра продолжили работать в прежнем режиме.


Фото: СС0 Public Domain

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