Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Американские ученые показали муравья-пришельца возрастом 100 млн лет

27 января 2017, 08:54

Существо больше напоминает Чужого из фантастических фильмов.


Ученые Университета штата Орегон обнаружили странное насекомое, сохранившееся в капле янтаре, сообщает НТВ.

Существо, похожее на муравья с треугольной головой и очень длинными ногами, больше напоминает Чужого из фантастических фильмов.

Фото странного муравья, застывшего в янтарной капле в Мьянме 100 миллионов лет назад, появилось в журнале Cretaceous Research. Американские ученые заявляют, что существо не относится ни к одному из 31 известных науке отрядов насекомых, передает портал Science Daily.

Насекомое напоминает современного муравья, но с необычной головой: она треугольной правильной формы с выпученными глазами с углом обзора почти 180 градусов. Вероятно, такой «пришелец» мог видеть все, что происходило позади, предполагают исследователи. Ученые пишут, что такие насекомые, скорее всего, были всеядным, умели быстро передвигаться и жили в древесной коре. Голова муравья могла двигаться вправо и влево, тогда как у современных насекомых она двигается только по вертикали.

Исследователи выделили древнее насекомое в отдельный отряд, который назвали Aethiocarenodea и отнесли к виду Aethiocarenus burmanicus, названному в честь рудника, где был найден янтарь. По словам почетного профессора энтомологии Джорджа Пойнара, обнаружение нового отряда насекомых — это уникальный для науки случай.

Фото: oregonstate.edu

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...