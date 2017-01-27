Американские ученые показали муравья-пришельца возрастом 100 млн лет

Существо, похожее на муравья с треугольной головой и очень длинными ногами, больше напоминает Чужого из фантастических фильмов.

Фото странного муравья, застывшего в янтарной капле в Мьянме 100 миллионов лет назад, появилось в журнале Cretaceous Research. Американские ученые заявляют, что существо не относится ни к одному из 31 известных науке отрядов насекомых, передает портал Science Daily.





Насекомое напоминает современного муравья, но с необычной головой: она треугольной правильной формы с выпученными глазами с углом обзора почти 180 градусов. Вероятно, такой «пришелец» мог видеть все, что происходило позади, предполагают исследователи. Ученые пишут, что такие насекомые, скорее всего, были всеядным, умели быстро передвигаться и жили в древесной коре. Голова муравья могла двигаться вправо и влево, тогда как у современных насекомых она двигается только по вертикали.





Исследователи выделили древнее насекомое в отдельный отряд, который назвали Aethiocarenodea и отнесли к виду Aethiocarenus burmanicus, названному в честь рудника, где был найден янтарь. По словам почетного профессора энтомологии Джорджа Пойнара, обнаружение нового отряда насекомых — это уникальный для науки случай.