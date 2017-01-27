Найдена причина вымирания древних гигантских животных

Американские и австралийские ученые нашли одну из главных причин вымирания гигантских животных, обитавших во время последнего ледникового периода на Сахуле — суперматерике, объединявшем современные Австралию, Тасманию и Новую Гвинею , передает , передает Лента.ру





Соответствующее исследование опубликовано в журнале Paleobiology, кратко о нем сообщает EurekAlert!





Причиной гибели этих млекопитающих ученые назвали обеднение их кормовой базы. «Мы нашли доказательства того, что, поскольку климат становился более сухим, диета животных резко изменилась», — сказала соавтор исследования Лариса ДеСантис.





К своим выводам ученые пришли, проведя сравнение рациона травоядных, обитавших на территории современной Австралии 350-570 тысяч лет назад, когда крупные организмы были широко распространены, и 30-40 тысяч лет назад, когда они вымерли.





Содержащиеся в зубах зверей изотопы кислорода и углерода позволили специалистам оценить пищевой рацион организмов, а также температуру и влажность окружающей среды в момент формирования костного образования.





«К примеру, изучая современных кенгуру, мы знаем, что соотношение изотопов кислорода в их зубах хорошо коррелирует с относительной влажностью воздуха и количеством осадков в среде», — пояснила ДеСантис использованные в исследовании методы.





Работа ученых косвенно опровергает гипотезу, согласно которой крупных представителей фауны Сахула истребили появившиеся на суперматерике люди. Специалисты полагают, что если изменение климата являлось главным фактором гибели древних организмов, то человеку необходимо больше внимания уделять тому, как глобальное потепление влияет на современных животных.



