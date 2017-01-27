Высококачественные подделки тенге в Казахстане не выявлялись – Нацбанк
27 января 2017, 09:20
За 2016 год на экспертизу в Национальный Банк поступило 3 469 сомнительных денежных знаков.
Качественные подделки национальной валюты – тенге в Казахстане отсутствуют. Об этом сообщила начальник управления по работе с наличными деньгами Национального Банка РК Тогжан Абишева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
«Все подделки выполняются на цветных принтерах и на обычной офсетной бумаге и без труда определяются специализированной кассовой техникой. Банковский терминал такую банкноту не примет, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой», – подчеркнула Т. Абишева.
Представитель Нацбанка также отметила, что работа по противодействию фальшивомонетничеству проводится совместно правоохранительными органами и финансовым регулятором на постоянной основе.
Так, за 2016 год на экспертизу в Национальный Банк поступило 3 469 сомнительных денежных знаков на сумму 10 744 680 тенге, из которых 928 денежных знаков на сумму 2 067 070 тенге были признаны имеющими признаки подделки. По сравнению с 2015 годом количество фальшивых денежных знаков уменьшилось на 145 штук.
«В основном подделывают банкноты среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обращении и на них не сильно заостряют внимание. В 2016 году экспертами Национального Банка выявлена 261 банкнота номиналом 2000 тенге образца 2012 года (28% от общего количества выявленных подделок), 155 штук банкнот 1000 тенге образца 2014 года (16% от общего количества выявленных подделок)», – уточнила она.
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