Тенге чаще всего подделывают с применением лазерного принтера – Нацбанк

Самым распространенным методом изготовления поддельных банкнот остается их печать на лазерном принтере. Об этом рассказала начальник управления по работе с наличными деньгами Национального Банка РК Тогжан Абишева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.





По ее словам, реже встречаются поддельные банкноты, состоящие из двух склеенных частей, одна из которых подлинная, а вторая отпечатана на струйном принтере.





«При этом на части банкноты, отпечатанной с помощью струйного принтера, отсутствует ультрафиолетовая защита, а в видимом свете виден четкий след от склеивания двух листов, – отметила она. – Также в 2016 году появились новые виды подделок банкнот номиналом 1000 тенге 2014 года. Данные банкноты отпечатаны на струйном принтере. Защитная нить и элемент «Спарк» имитированы лаком для ногтей с блестками».





Она также сообщила, что были случаи подделки банкнот номиналом 5000 и 10000 тенге с применением лазерного принтера.





«Водяной знак в виде птицы «Самрук» наносился белой краской с оборотной стороны банкноты, в основном, трафаретом. Также встречалась имитация защитного элемента СПАРК в виде крыла барса и изображения голубя, цвет которого на подлинной банкноте должен меняться в зависимости от угла наклона. Конечно же, на поддельных банкнотах этого эффекта нет», – констатировала представитель Национального Банка Казахстана.





«На фальшивых банкнотах 10000 тенге с оборотной стороны четко видно окно, вырезанное в бумаге для имитации защитного элемента «ОПТИКС». Кроме того, при попытке имитации защитной нити отсутствуют цветопеременный эффект и надпись, как это должно быть на подлинных деньгах», – добавила она.





К слову, поддельные банкноты без труда определяются специализированной кассовой техникой.





«Банковский терминал фальшивую банкноту не примет, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой. В случае обнаружения поддельных денежных знаков необходимо немедленно сообщить об этом в службу экономических расследований Комитета государственных доходов, либо полицию», – резюмировала Т. Абишева.