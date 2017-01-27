Министерство культуры и спорта поможет конькобежцу Бондарчуку в дорогостоящем лечении
27 января 2017, 09:49
Спортсмену необходимо дорогостоящее лечение за границей, иначе атлету грозит паралич, или даже смерть.
Министерство культуры и спорта РК перечислит однодневную заработную плату на лечение казахстанскому конькобежцу Алексею Бондарчуку, сообщает Zakon.kz.
Ранее, казахстанский конькобежец Алексей Бондарчук, завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в 2010 году, попросил о помощи. После укуса клеща у костанайского спортсмена развилось серьезное заболевание. Необходимо дорогостоящее лечение за границей, иначе атлету грозит паралич, или даже смерть.
"Алексея проживающего в Костанае укусил клещ, после чего пошли осложнения на центральную нервную систему. Он начал лечиться в Москве, но результата не было. Сейчас нашли лечение в Индии, оно обойдется примерно в 5 000 000 тенге. В 2010 году Алексей Бондарчук одержал победу на чемпионате мира. Он наша новая звезда казахстанского конькобежного спорта», - сообщили в пресс-службе министерства.
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