Министерство культуры и спорта поможет конькобежцу Бондарчуку в дорогостоящем лечении

Министерство культуры и спорта РК перечислит однодневную заработную плату на лечение казахстанскому конькобежцу Алексею Бондарчуку, сообщает сообщает Zakon.kz





Ранее, казахстанский конькобежец Алексей Бондарчук, завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в 2010 году, попросил о помощи. После укуса клеща у костанайского спортсмена развилось серьезное заболевание. Необходимо дорогостоящее лечение за границей, иначе атлету грозит паралич, или даже смерть.





"Алексея проживающего в Костанае укусил клещ, после чего пошли осложнения на центральную нервную систему. Он начал лечиться в Москве, но результата не было. Сейчас нашли лечение в Индии, оно обойдется примерно в 5 000 000 тенге. В 2010 году Алексей Бондарчук одержал победу на чемпионате мира. Он наша новая звезда казахстанского конькобежного спорта», - сообщили в пресс-службе министерства.



