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В Лондоне особняк российского миллиардера захватили бездомные

27 января 2017, 09:50

Группа людей находится в особняке уже минимум три дня.


В центре Лондона группа бездомных проникла внутрь особняка, принадлежащего миллиардеру из России, и обосновалась там, передает Вести.ру со ссылкой на газету Daily Mail.

Незаконно занятый дом в центре британской столицы был куплен Андреем Гончаренко в 2014 году. По некоторым данным, с момента приобретения в здании никто не жил.

Как уточняется, здание заняли активисты антифашистского движения. Над входом они вывесили баннер с надписью "Антиправительство США в изгнании". Эта группа людей находится в особняке уже минимум три дня, передает ТАСС.

Этот особняк – один из четырех домов, которые российский миллиардер приобрел за последние три года. До недавнего времени в здании располагался Институт Сервантеса. Затем он переехал в другое место.

Фото: Flip

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