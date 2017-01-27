В Лондоне особняк российского миллиардера захватили бездомные

Группа людей находится в особняке уже минимум три дня.

В центре Лондона группа бездомных проникла внутрь особняка, принадлежащего миллиардеру из России, и обосновалась там , передает , передает Вести.ру со ссылкой на газету Daily Mail.





Незаконно занятый дом в центре британской столицы был куплен Андреем Гончаренко в 2014 году. По некоторым данным, с момента приобретения в здании никто не жил.





Как уточняется, здание заняли активисты антифашистского движения. Над входом они вывесили баннер с надписью "Антиправительство США в изгнании". Эта группа людей находится в особняке уже минимум три дня, передает ТАСС





Этот особняк – один из четырех домов, которые российский миллиардер приобрел за последние три года. До недавнего времени в здании располагался Институт Сервантеса. Затем он переехал в другое место.



