«Иртыш-Казхром» стал победителем 4-го тура женской Национальной лиги

Волейбольный клуб «Иртыш-Казхром» из Павлодара выиграл 4-й тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.





В заключительный игровой день павлодарская команда одержала победу над «Алматы», и, набрав 14 очков из 15 возможных в туре, стала первой в туре. Занявший второе место в туре «Алтай» обыграл «Астану» в трех сетах, а «Жетысу» был сильнее «Караганды».

По итогам 4-го тура были определены лучшие игроки в каждой команде. Это Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»), Алия Садыкова («Алтай»), Наталья Жданкина («Жетысу»), Валентина Навратилова («Астана»), Екатерина Разоренкова (Алматы)» и Дарья Немова («Караганда»).

В общей таблице чемпионата «Иртыш-Казхром» также является лидером, имея 52 очка. На один балл отстает от команды Светланы Котовой «Алтай», у идущего третьим «Жетысу» - 39 очков. Далее идут «Алматы» (21 очко), «Астана» (17 очков) и «Караганда» (0 очков).





Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди женщин. Национальная лига. Четвертый тур, Павлодар. Результаты 26 января.

«Жетысу» - «Караганда» - 3:0 (25:21, 25:20, 25:14)

«Астана» - «Алтай» - 0:3 (9:25, 18:25, 18:25)

«Иртыш-Казхром» - «Алматы» - 3:0 (25:18, 29:27, 25:21)



