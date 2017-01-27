В Атлетической деревне Универсиады прошла церемония подъема флагов Казахстана и Китая

26 января на территории Атлетической деревни Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы прошла торжественная церемония подъема государственных флагов Казахстана и Китая. На церемонии присутствовали официальные лица, спортсмены и представители делегаций Казахстана и Китая, сообщает На церемонии присутствовали официальные лица, спортсмены и представители делегаций Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции.





«Уважаемые участники Универсиады! От лица организационного комитета я приветствую вас на гостеприимной казахстанской земле, в городе тысячи красок, в городе с тысячелетней историей, – поприветствовал делегации мэр Атлетической деревни, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев. – Алматы – это золотая колыбель Независимости, сегодня Алматы – это крупнейший мегаполис республики, культурный, туристический, деловой и исторический центр страны. Вы приехали на Универсиаду соревноваться, доказывать кто сильнее, но в Атлетической деревне вас ждет дружеское общение и новые друзья. Мы хотим, чтобы Атлетическая деревня стала прообразом мирного сосуществования людей разных культур, которые живут в мире и согласии, как в нашем многонациональном и дружном Казахстане. В Атлетической деревне созданы все условия для вашего пребывания, я как мэр деревни и вся моя команда будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, готовы оказать любую помощь. Добро пожаловать в Алматы!»









После приветственной речи члены казахстанской и китайской делегаций преподнесли мэру деревни памятные подарки и сувениры. Завершилась церемония поднятием флагов двух стран под студенческий гимн Gaudeamus.





«Атлетическая деревня с каждым днем преображается, приезжает все больше спортсменов, и сама атмосфера создает ощущение, что здесь скоро будет что-то большое и грандиозное, – сказала член сборной Казахстана по конькобежному спорту и участница предстоящей Универсиады Екатерина Айдова. – Все ребята довольны, и я в том числе, мне есть с чем сравнивать, я участвовала в двух Олимпиадах. Могу сказать, что организация, проживания и питание спортсменов просто на высшем уровне».





Церемония поднятия флагов стран участников Универсиады будет проходить в Атлетической деревне ежедневно. Всего в деревне во время соревнований будут проживать около двух тысяч спортсменов.



