В Турции начнут платить бабушкам за заботу о внуках

В 2015 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил кампанию, согласно которой турецкие семьи, имеющие не менее трех детей, получают дополнительные льготы и выплаты , передает , передает портал "Моя планета"





С тех пор работающие женщины с детьми получают от государства поддержку в размере $441 в месяц при условии, что сотрудничают с нянями. Одно из условий участия в программе — нельзя привлекать к уходу за ребенком бабушек и других родственников, только профессиональных нянь.





При этом в Турции традиционно детей воспитывают бабушки. Учитывая это, в октябре 2016 года правительство объявило, что лучше будет выплачивать вознаграждение бабушкам, передает Al-monitor.





Проект планируется запустить в феврале в двух провинциях — Бурсе и Измире. На начальном этапе в программу будут включены 1000 семей, после полугодового мониторинга результативности нововведения число семей увеличат и в конечном счете «охватят» около 500 000 турецких бабушек.





Для тех, чьи пенсии колеблются в основном от 1000 до 1800 турецких лир ($250–450), проект означает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома. Благодаря этой программе молодые женщины смогут перейти на полный рабочий день, зарабатывать больше и обеспечивать семью. Бабушки же будут получать за проведенное с внуками время около 400 турецких лир (€99, или $105) в месяц.