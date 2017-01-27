Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 эстафеты 4х100 после отстранения россиянок

Россиянки в Пекине завоевали золото, но в результате перепроверки МОК принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской

Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4х100 метров, 29 марта получат бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Бразилии, пишет Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Бразилии, пишет ТАСС





Россиянки в Пекине завоевали золото, но в результате перепроверки Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской.





Сообщается, что Национальный олимпийский комитет Бразилии уже получил медали от МОК и вручит их спортсменкам на торжественной церемонии.





"Это будет справедливое признание великой работы, самоотверженности, решимости и приверженности наших олимпийских медалистов, - заявил президент Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман. - Произойдет переписывание важной главы в истории бразильского спорта".

После дисквалификации россиянок золото досталось команде Бельгии, серебро - сборной Нигерии.





Фото © EPA/Kay Nietfeld



