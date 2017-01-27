Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 эстафеты 4х100 после отстранения россиянок
27 января 2017, 10:28
Россиянки в Пекине завоевали золото, но в результате перепроверки МОК принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской
Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4х100 метров, 29 марта получат бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Бразилии, пишет ТАСС.
Россиянки в Пекине завоевали золото, но в результате перепроверки Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской.
Сообщается, что Национальный олимпийский комитет Бразилии уже получил медали от МОК и вручит их спортсменкам на торжественной церемонии.
"Это будет справедливое признание великой работы, самоотверженности, решимости и приверженности наших олимпийских медалистов, - заявил президент Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман. - Произойдет переписывание важной главы в истории бразильского спорта".
После дисквалификации россиянок золото досталось команде Бельгии, серебро - сборной Нигерии.
Фото © EPA/Kay Nietfeld
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