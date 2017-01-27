Дату выхода нового сезона "Игры престолов" "слили" в Сеть
27 января 2017, 10:43
Поклонникам популярного драматического телесериала стоит ожидать не десяти эпизодов, а только шести.
Стала известна дата выхода седьмого сезона популярного драматического телесериала "Игра престолов", сообщает Sputnik со ссылкой на британское издание The Independent.
"Игра престолов" — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. В нем рассказывается о борьбе за власть нескольких знатных родов (великих домов). Седьмой сезон сериала выйдет на телеэкраны летом 2017 года.
Как сообщает издание, крупнейший онлайн-каталог фильмов IMDb случайно опубликовал перечень эпизодов и ожидаемую дату их выхода, но вскоре информация была поспешно удалена с сайта.
Согласно утекшим данным, поклонникам киносериала остается ждать еще шесть месяцев — первую серию покажут 25 июня. Также, по появившейся информации, новый сезон будет состоять из шести эпизодов вместо привычных десяти.
Фото: REUTERS / Mario Anzuoni
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