Верховный суд представил Президенту РК предложения в связи с политреформой

Верховный суд Казахстана подготовил свои предложения Президенту Нурсултану Назарбаеву в связи объявленной им реформой по перераспределению полномочий между ветвями власти, сообщает МИА « Казинформ ».



«Предстоит работа по выполнению поручений о распределении полномочий между ветвями власти в правовом поле государства, и судебная система не может оставаться в стороне. Как вы знаете, Правительством и распоряжением Президента была создана соответствующая группа. Верховный суд также внес в рамках предстоящих реформ свои предложения. Это наши подходы, прежде всего, по отправлениям судоустройства и судопроизводства, взаимоотношения с Правительством, Парламентом и другими государственными органами по вопросам отправления правосудия. Они связаны с нашими направлениями преимущественно в судебной системе. 24 января в заседании рабочей группы принял участие глава государства и ему были доложены выработанные предварительные предложения по этому вопросу. В частности, что касается нашей сферы, то, прежде всего, это предложения, касающиеся коррекции отдельных норм Конституции страны», - рассказал председатель Верховного суда Кайрат Мами, выступая сегодня на расширенном совещании судей высшего судебного органа.





Напомним , глава государства 25 января 2017 года выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Основная суть - Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Позже, в официальных СМИ был опубликован проект конституционных поправок.



