В Алматы салон красоты скрывал от налогов 16 наемных работников

Cрок представления налоговой отчетности по зарплате за 4 квартал и 2-ое полугодие 2016 года истекает 15 февраля.

Управлением государственных доходов по Медеускому району Алматы с 26 января начата масштабная работа, направленная на борьбу с так называемой «серой» заработной платой – «в конвертах», сообщает Zakon.kz.





«В ходе работы будут анализированы деятельность всех хозяйствующих субъектов, в том числе салоны красоты, автомойки, СТО, сауны, торговые объекты, пункты общественного питания и т.д. Сведения о нарушителях по мере выявления будут размещаться в СМИ», - говорится в сообщении УГД.





При этом указывается, что масштабы сокрытия доходов работников «предприимчивыми» работодателями колоссальные. К примеру, в салоне красоты, находящемся по ул. Пушкина, и имеющем в городе несколько точек, выявлено расхождение по наемным работникам на 16 чел., в налоговой отчетности указан всего 1 наемный работник.





«Согласно пояснениям работников трудовые договора с работодателем не заключены, и заработная плата выплачивается в «конвертах». Нарушение законодательства налогоплательщиком устранено самостоятельно путем представления дополнительной отчетности», - отмечают в УГД.





В управлении напомнили, что заработная плата «в конвертах» не гарантируют правовой защищенности в случае нарушений законодательства, как работникам, так и работодателям. При увольнении, сокращении или в случае болезни сотрудник не может рассчитывать на компенсацию. Это лишает его конституционного права на защиту своих законных интересов в судебном порядке, то есть неофициальная выплата доходов работающему населению влечет за собой и социальную незащищенность работников.





« У налогоплательщиков, скрывающих наемных работников, есть возможность для самостоятельного устранения нарушений, срок представления налоговой отчетности по заработной плате за 4 квартал и 2-ое полугодие 2016 года истекает 15 февраля текущего года» , - предупредили в налоговом управлении.















