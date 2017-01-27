В Павлодаре полицейские спасли несколько человек от пожара

На пульт оператора «102» сообщение о возгорании в подъезде № 2 жилого дома № 72 по ул. Пахомова в Павлодаре поступило от жильцов дома в 8.50 час. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж БДПП АП «631» в составе старшего сержанта полиции Рината Карибаева и младшего сержанта полиции Багдата Баисова. Когда полицейские приехали на место происшествия, они увидели объятый дымом подъезд и мечущихся людей, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Густой дым заполнил весь подъезд. Взрослые и дети задыхались от дыма. Оценив обстановку, полицейские решились самостоятельно эвакуировать людей.





Отрезанные дымом жители дома с криками выбегали на балконы, другие махали руками и стучали в окна, а кто-то, надышавшись гарью, уже не мог двигаться, от страха и беспомощности забившись в дальние углы комнат.





Из-за задымления практически ничего не было видно, не было света, сержанты двигались на ощупь вдоль стен. Обнаруженных людей накрывали мокрыми вещами, выводили на улицу и передавали медикам. А сами опять возвращались в дом.





На четвертом этаже за закрытой железной дверью находилась старенькая бабушка, она жила одна и практически не могла самостоятельно передвигаться. Услышав ее зов о помощи, Багдат на расстоянии руководил действиями испуганной бабушки, которая не могла открыть самостоятельно окно. Багдат Баисов взобрался на навес между четвертым и пятым этажами, разбил окно, где находилась престарелая женщина, и по пожарной лестнице спустил ее вниз.





Багдат Баисов в органах внутренних дел не прослужил еще и года, будучи воспитанным на примере своего отца Баисова Каната, спасшего целый автобус детей и представленного к высокой награде «Ерлігі үшін». За спасенные жизни людей от пожара также будет представлен к награде.





Ренат Карибаев в полиции служит с 2012 года, в удушающей черноте подъезда обходя квартиры, услышал крик о помощи. Когда открыл дверь, он увидел лежащую на полу, обессиленную женщину, которую подняв на руки, вытащил на улицу.