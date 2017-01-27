Магнитные бури в феврале 2017 года: в какие дни опасаться вспышек на Солнце

Следует сейчас обратить внимание на то, что с 3-го по 7-е февраля самочувствие может резко ухудшиться.





Особо опасные дни приходятся на начало месяца. Повышенная активность магнитосферы в третьем зимнем месяце ожидается именно 2, 4, 6 и 14 числа в феврале. Третьего февраля на земле ожидается магнитная буря первой категории, стоит взять во внимание тот факт, что последствия аномального поведения магнитных полей действуют порядка трех суток. Остальные же дни месяца будут относительно спокойными в данной области.





В это же время специалисты не могут упустить момент того, что не исключается возможность внезапных выбросов солнечной радиации в результате повышенной активности небесного светила. Эксперты рекомендуют регулярно следить за обновлениями расписания магнитных бурь, проверяя его хотя бы раз за неделю.





Данный мониторинг магнитоактивности сможет заранее предупредить людей о возможных ухудшениях физического состояния или же обострениях хронических заболеваний. В большинстве своем активность Солнца в отношении к магнитному полю планеты Земля может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе человеческого организма, а также на психоэмоциональном здоровье индивида, пишет информационный интернет-портал therussiantimes.com.













Специалисты уверяют, что в этом году количество возмущений областей магнитосферы не будут превышать показатель 2016 года. Солнечная активность будет ослабляться, а в течение следующих 11 месяцев ожидают 25-40 геомагнитных бурь. Следует сейчас обратить внимание на то, что с 3-го по 7-е февраля самочувствие может резко ухудшиться.





Фото: therussiantimes.com







