Объём промышленности Жамбылской области вырос на 2,4 процента

Индекс промышленного производства в области по итогам 2016 года достиг 102,4% по отношению к аналогичному показателю 2015 года.

Промышленные предприятия региона произвели продукции на 339,1 млрд тенге. Есть много достижений и в других областях экономики , сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.





Рост наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на показатель вырос на 8 %, в обрабатывающей промышленности – на 2,5%.





Наибольший рост по итогам прошлого года зафиксирован в производстве продуктов питания - индекс промпроизводства составил 140,5%, легкой промышленности -168,7%, производстве продуктов нефтепереработки -115,8%, прочей неметаллической минеральной продукции -103%, металлургической промышленности -151,3% к уровню 2015 года.





Область остаётся одной из самых привлекательных для инвесторов.

В 2016 году в рамках ГПИИР реализовано 10 инвестпроектов на сумму 20,5 млрд. тенге, с созданием 446 новых рабочих мест.





В частности, реализованы проекты по реконструкции сокоочистительного цеха ТОО «ЦАСК» в Меркенском районе, строительства завода по производству комбикормов для животных ТОО «Луговской конный завод», создание высокотехнологичного производства мясной продукции стандарта Халал ТОО «ОңтүстікХалалТағамдары», завод по переработке корня солодки ТОО «KazMiya». Также были проведены расширение и модернизация производства и строительство новых цехов АО «Жамбылгипс», расширение производственных мощностей по выпуску сварочных электродов ТОО «Багул», запущено производство гипса и гипсокартона ТОО «КазУпакТрейд».





Флагманом отечественной химической индустрии, градообразующим предприятием ТОО «Казфосфат» проведена реконструкция технологической системы ЭФК-1 производства экстракционной фосфорной кислоты 1 этап ТФ ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», производство гранулированного фосфорно-калийного удобрения из твердого остатка коттрельного молока НДФЗ ТОО «Казфосфат», «Повышение эксплуатационной надежности завода, реконструкция воздухо-распределительного оборудования А-8-1 №ТОО «Казфосфат» НДФЗ –3).



