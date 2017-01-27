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Близнецы с разным цветом кожи родились в США

27 января 2017, 11:00

Девочки оказались одновременно похожи и не похожи друг на друга.


В городе Куинси, штат Иллинойс, родились близнецы, в которых никто не распознает близнецов. Дело в том, что детки оказались с разным цветом кожи, пишет портал "Моя планета".

Родители двух удивительных девочек опубликовали их фото в соцсетях и снискали популярность. Уитни имеет кавказские корни, а ее супруг Томас — афроамериканец. Девять месяцев назад у них родились чудесные дочки Калани и Джарани Дин, которые оказались одновременно похожи и не похожи друг на друга.
Все дело в том, что Калани — голубоглазая девочка с кожей цвета парного молока, а Джарани — темнокожая шатенка с карими глазами, но родились они в один день от одной мамы, передает Bored Panda.



Как сообщает BBC, у межрасовых пар имеются шансы произвести на свет близнецов с разным цветом кожи. Эти шансы довольно малы, примерно 1 к 500.

Фото: соцсети

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