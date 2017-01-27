Близнецы с разным цветом кожи родились в США

В городе Куинси, штат Иллинойс, родились близнецы, в которых никто не распознает близнецов. Дело в том, что детки оказались с разным цветом кожи , пишет , пишет портал "Моя планета"





Родители двух удивительных девочек опубликовали их фото в соцсетях и снискали популярность. Уитни имеет кавказские корни, а ее супруг Томас — афроамериканец. Девять месяцев назад у них родились чудесные дочки Калани и Джарани Дин, которые оказались одновременно похожи и не похожи друг на друга.

Все дело в том, что Калани — голубоглазая девочка с кожей цвета парного молока, а Джарани — темнокожая шатенка с карими глазами, но родились они в один день от одной мамы, передает Bored Panda.









Как сообщает BBC, у межрасовых пар имеются шансы произвести на свет близнецов с разным цветом кожи. Эти шансы довольно малы, примерно 1 к 500.



