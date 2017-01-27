Икра с плесенью из алматинского Duty Free возмутила Регину Тодоренко из "Орел и Решка"

Хочется обратиться к работникам Duty Free в Алматы. Как вы допускаете такой товар с плесенью? - написала Регина Тодоренко.

Ведущая украинского телепроекта "Орел и Решка" накануне купила баночку дорогостоящей черной икры в магазине Duty Free в алматинском аэропорту. Открыв баночку она увидела плесень . Это возмутило Регину Тодоренко и на коротком видео, которое на выложила на своей странице в . Это возмутило Регину Тодоренко и на коротком видео, которое на выложила на своей странице в Instagram она призывает подписчиков отмечать Казахстан и Duty Free, сообщает Zakon.kz





"Открываю крышечку, а там плесень. Разочарование. Хочется обратиться к работникам Duty Free в Алматы. Как вы допускаете такой товар с плесенью? Тем более что это черная икра, которую можно позволить себе купить раз в пять лет", - написала телезвезда.





Комментаторы в большинстве согласны с ее возмущением. "...Такие дорогостоящие продукты должны продаваться в идеальном состоянии качества...", - пишут ее подписчики.











