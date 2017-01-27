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Икра с плесенью из алматинского Duty Free возмутила Регину Тодоренко из "Орел и Решка"

27 января 2017, 11:13

Хочется обратиться к работникам Duty Free в Алматы. Как вы допускаете такой товар с плесенью? - написала Регина Тодоренко.


Ведущая украинского телепроекта "Орел и Решка" накануне купила баночку дорогостоящей черной икры в магазине Duty Free в алматинском аэропорту. Открыв баночку она увидела плесень. Это возмутило Регину Тодоренко и на коротком видео, которое на выложила на своей странице в Instagram она призывает подписчиков отмечать Казахстан и Duty Free, сообщает Zakon.kz

"Открываю крышечку, а там плесень. Разочарование. Хочется обратиться к работникам Duty Free в Алматы. Как вы допускаете такой товар с плесенью? Тем более что это черная икра, которую можно позволить себе купить раз в пять лет", - написала телезвезда.

Комментаторы в большинстве согласны с ее возмущением. "...Такие дорогостоящие продукты должны продаваться в идеальном состоянии качества...", - пишут ее подписчики.




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