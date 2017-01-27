Верховный суд Казахстана прокомментировал резонансные уголовные дела

По его словам, уголовно-процессуальным законом предусмотрено завершение рассмотрения уголовного дела в разумные сроки. Эти разумные сроки, отметил он, отдельные судьи понимают по-своему. В прошлом году в сроки свыше шести месяцев судами республики всего рассмотрено 31 уголовное дело.

Он подчеркнул, что это неполный перечень уголовных дел, по которым суды проявили хорошую организованность и профессиональную квалификацию. «Скоординированные действия судов по правильной организации судебных процессов показали, что дела, независимо от сложности, объема обвинения, представляющие повышенный общественный резонанс, можно рассматривать без волокиты, в строгом соответствии Закона. Что нельзя сказать по некоторым уголовным делам, не представляющим особую сложность», - пояснил он.



