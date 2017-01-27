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В Узбекистане из-за расширения аэропорта расселят 1400 семей

27 января 2017, 11:23

Жителям предоставят либо равнозначную квартиру, либо земельный участок, либо деньги.


Перед строительством международного терминала в аэропорту Ташкента планируется расселить порядка 1 400 семей, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на директора Департамента эксплуатации наземных сооружений и управления аэродромами Uzbekistan Airways Антона Ходжаяна.

Новый международный терминал "Ташкент-4" после запуска в эксплуатацию сможет обслуживать порядка 1500 пассажиров в час. Здание будет выполнено в форме расправившей крылья священной птицы Хумо, располагать перроном на 36 самолетов и автостоянкой на 1700 мест. Общая стоимость строительства объекта превышает 430 миллионов долларов.

Расселением жителей займется хокимият (мэрия) Ташкента. Каждому жителю территории предоставят либо равнозначную квартиру, либо земельный участок, либо деньги. По словам генерального директора национальной авиакомпании Узбекистана Валерия Тяна, вопрос компенсации жителям будет решаться до уровня, когда хозяин скажет: "Да, я удовлетворен".

Фото: Sputnik/Алексей Филиппов

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