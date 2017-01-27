Асанов прокурорам: Не создавайте иллюзию, будто мы занимаемся полезной деятельностью

Первым выступил замгенпрокурора Иоган Меркель. Он озвучил полномочия генпрокуратуры, от которых предложено отказаться в пользу повышения эффективности. Так, например, заместитель генпрокурора рассказал об IT-проекте «Зандылык», с помощью которого удалось систематизировать переписку и сэкономить на отправке почты 150 млн тенге.





«Мы отказались от бумажных ответов. Теперь документы отправляются в цифровом виде, «Казпочта» распечатывает их на месте. В итоге сроки ответов сокращаются с 10 до 1 дня», — сказал первый заместитель генерального прокурора.





Он также отметил конкретные пункты, от которых предложено отказаться.





«Суд рассматривает жалобы на следователя, но рассматривает их в итоге прокуратура. В 2016 году вышестоящие прокуроры рассмотрели 25 тыс таких жалоб. Дела гуляют из района в область, из области - в столицу. Сроки уходят. Предлагаем передать жалобы на следователей следственному судье. Пока проходит этот процесс, подозреваемые сидят в изоляторах, время идет. Также сейчас в прокуратуру постоянно приходят уведомления по условно-досрочным освобождениям или замене более мягким наказанием. Это тоже неэффективно, мы итак участвуем в этих судах. Только один этот момент освободит КУИС от 17 тыс ненужных уведомлений в год. В целом предлагаем провести ревизию всех норм, толкающих госорганы на бесполезную для людей и общества работу», — отметил Меркель.





В ответ на это выступление генпрокурор Жакип Асанов заявил о необходимости создать рабочую группу, отметив, что это сократит сроки реализации всех задач.



