Асанов прокурорам: Не создавайте иллюзию, будто мы занимаемся полезной деятельностью
27 января 2017, 11:32
Если какая-то работа не дает никакой пользы людям, обществу, государству, то от нее надо избавиться - Генпрокурор.
Генеральный прокурор Жакип Асанов провел заседание коллегии по итогам 2016 года и задачам на 2017 год, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Первым выступил замгенпрокурора Иоган Меркель. Он озвучил полномочия генпрокуратуры, от которых предложено отказаться в пользу повышения эффективности. Так, например, заместитель генпрокурора рассказал об IT-проекте «Зандылык», с помощью которого удалось систематизировать переписку и сэкономить на отправке почты 150 млн тенге.
«Мы отказались от бумажных ответов. Теперь документы отправляются в цифровом виде, «Казпочта» распечатывает их на месте. В итоге сроки ответов сокращаются с 10 до 1 дня», — сказал первый заместитель генерального прокурора.
Он также отметил конкретные пункты, от которых предложено отказаться.
«Суд рассматривает жалобы на следователя, но рассматривает их в итоге прокуратура. В 2016 году вышестоящие прокуроры рассмотрели 25 тыс таких жалоб. Дела гуляют из района в область, из области - в столицу. Сроки уходят. Предлагаем передать жалобы на следователей следственному судье. Пока проходит этот процесс, подозреваемые сидят в изоляторах, время идет. Также сейчас в прокуратуру постоянно приходят уведомления по условно-досрочным освобождениям или замене более мягким наказанием. Это тоже неэффективно, мы итак участвуем в этих судах. Только один этот момент освободит КУИС от 17 тыс ненужных уведомлений в год. В целом предлагаем провести ревизию всех норм, толкающих госорганы на бесполезную для людей и общества работу», — отметил Меркель.
В ответ на это выступление генпрокурор Жакип Асанов заявил о необходимости создать рабочую группу, отметив, что это сократит сроки реализации всех задач.
«Спасибо вам за выступление. Давайте образуем группу, вы и возглавите ее. Вам нужно реализовать все, что вы только что говорили. Плюс надо еще найти резервы. Подход один: если какая-то работа не дает никакой пользы людям, обществу, государству, то от нее надо избавиться. И не надо создавать иллюзию, будто мы с утра до вечера сидим и какой-то полезной государственной деятельностью занимаемся. И даже если вы предложите сократить нашу штатную численность, я сам буду ходатайствовать, чтобы вас наградили», — сказал Асанов.
Фото: prokuror.gov.kz
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