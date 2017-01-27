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Новости за сегодня

На сайте президента опубликован адрес для предложений по изменениям в Конституцию РК

 

На официальном сайте Президента РК опубликовано информационное сообщение для граждан и организаций страны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Предложения к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», вынесенному главой государства на всенародное обсуждение, принимаются в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года, по адресу:

010000, г.Астана район Есиль, Үкімет үйі, Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан,

Электронная почта - ap2017@akorda.kz

Напомним, Нурсултан Назарбаев выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Обращение президента транслировалось в эфире телеканалов.

Н. Назарбаев объяснил, какие задачи может решить перераспределение ветвей власти.

«Предлагаемая программа позволит решить три задачи. Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли Правительства и Парламента. Даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы. Да, конечно, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным. Приходится согласовывать, ходить, понятно. Я сознательно иду на делегирование части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью: построить эффективную, устойчивую, современную систему управления страной. В-третьих, в мире нет универсальной модели государственного устройства. Все находятся в поисках. Мы никогда не занимались копированием чужих моделей государственного устройства, находя подчас свои уникальные решения, хотя есть вопросы, которым мы следуем, тот путь, по которому идет весь остальной мир», - сообщил Назарбаев.

 

 

27 января 2017, 11:26
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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