Во время авиашоу в Австралии разбился легкий самолет
27 января 2017, 11:44
Самолет рухнул в реку Суон, не задев никого из присутствующих.
Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии, пилот и его пассажир погибли, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Перт на глазах тысячей зрителей, собравшихся на празднование Дня Австралии, отмечающегося 26 января в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем материка в 1788 году.
Полиция пока не располагает данными о причине крушения, но отмечает, что за штурвалом воздушного судна находился очень опытный пилот.
Самолет рухнул в реку Суон, не задев никого из присутствующих. Пиротехническое шоу, которое должно было состояться после показательных полетов, было отменено, сообщает агентство Франс Пресс.
Фото Flickr/ ARG_Flickr
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