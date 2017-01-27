Во время авиашоу в Австралии разбился легкий самолет

Самолет рухнул в реку Суон, не задев никого из присутствующих.

Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии, пилот и его пассажир погибли , пишет , пишет РИА Новости





Инцидент произошел в городе Перт на глазах тысячей зрителей, собравшихся на празднование Дня Австралии, отмечающегося 26 января в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем материка в 1788 году.





Полиция пока не располагает данными о причине крушения, но отмечает, что за штурвалом воздушного судна находился очень опытный пилот.





Самолет рухнул в реку Суон, не задев никого из присутствующих. Пиротехническое шоу, которое должно было состояться после показательных полетов, было отменено, сообщает агентство Франс Пресс.







