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Пятерых молодых наркодилеров из Казахстана арестовали в Омске

27 января 2017, 11:47

Полиция отслеживала их с осени прошлого года.


Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков осенью прошлого года получили информацию о том, что пять молодых жителей приграничных регионов Казахстана завозят в Омскую область синтетические наркотики, пишет газета "Вечерний Омск".

Им от 20 до 22 лет, все ранее несудимы, четверо учатся в омских учебных заведениях. Оперативники установили маршруты передвижения наркодилеров, круг их знакомств и приступили к операции задержания.

Двоих взяли в автомобиле на 900 км трассы Челябинск - Новосибирск. При досмотре машины полицейскими обнаружен сверток с килограммом «соли». Через несколько часов в подъезде дома на ул. Герцена остановлен третий наркодилер, при котором было около полкило наркотика. Позже в подъезде дома на ул. Красный Путь были задержаны еще двое с пакетами мелкой фасовки.

Все пятеро юношей арестованы и водворены в СИЗО, в ходе допросов установлено, что они получали наркотики от неизвестных лиц через тайники, адреса которых сообщались им в интернете, а затем аналогичным образом распространяли их покупателям. Арестованным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Фото: omskgazzeta.ru

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