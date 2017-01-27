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Новости за сегодня

Казахстанский центр ГЧП впервые вошел в мировой рейтинг аналитических центров

 

Сообщество «мозговых» центров получило возможность еще раз продемонстрировать уникальную и важную роль, которую они играют в 182 странах мира, в том числе и в Казахстане, передает Zakon.kz.

Впервые в рейтинг вошел Казахстанский центр государственно-частного партнерства в номинации «Лучшие мозговые центры в Центральной Азии».

Мировой рейтинг аналитических центров мира (The Think Tank Index) представляет собой глобальное исследование в несколько этапов и сопровождается рейтингом ведущих мозговых центров. Рейтинг ежегодно с 2008 года готовится в рамках исследовательской программы «Аналитические центры и гражданское общество» (The Think Tanks and Civil Societies Program) Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania).

АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» - ведущий казахстанский аналитический и экспертный центр по развитию ГЧП нового типа. Деятельность сосредоточена на проведении исследований, экспертиз и оценки реализации инвестиционных проектов в сфере ГЧП. Основная миссия это, создание условий для партнерства между государством и бизнесом, в развитии и объединении их потенциала для реализации проектов ГЧП и увеличения объема частных инвестиций в экономику страны.

 

27 января 2017, 11:45
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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