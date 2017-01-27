В Алматы состоялся круглый стол на тему

«Стандарты, как инструмент повышения качества продукции легкой промышленности в условиях конкурентного рынка»

26 января 2017 года Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с ЮФ РГП «КазИнСт» и Ассоциацией предприятий легкой промышленности Республики Казахстан (АПЛП) провели круглый стол на тему «Стандарты, как инструмент повышения качества продукции легкой промышленности в условиях конкурентного рынка».

В работе круглого стола приняли участие представители АПЛП, предприятий-производителей продукции легкой промышленности (ТОО «Angelher», ТОО «Казлегпром Алматы»), субъектов аккредитации (ТОО «ЦИКП»), Алматинского технологического университета (АТУ), АП ТОО «НЦА», РГКП на ПХВ «НПЦ СЭЭ и М», а также студенты КазАТК и АТУ.

В рамках проведения круглого стола были озвучены и обсуждены вопросы, касающиеся состояния и проблем в работе ТК 73 по стандартизации продукции легкой промышленности и работе системы подтверждения соответствия (выдача сертификатов соответствия представительствами органов по сертификации России; беспрепятственный ввоз продукции легкой промышленности тоннами из Китая и его продажа в торговых точках без документов о подтверждении соответствия), а также работы, планируемые на перспективу, в том числе:

- переход на новый формат работы ТК в соответствии с Законом РК «О стандартизации»;

- рассмотрение и подготовка предложений в подзаконные нормативные правовые акты в сфере стандартизации, в т.ч. в закон «О государственных закупках» с целью повышения качества разрабатываемых стандартов;

- подготовка предложений-заявок в Планы государственной стандартизации на 2018-2020 г.г;

- освещение информации об актуальных работах, выполненных АПЛП по стандартизации, в журнале «Новости Госстандарта»;

- создание в Казахстане межгосударственного технического комитета по стандартизации по продукции легкой промышленности.

До участников круглого стола также была доведена информация о неправительственных (отраслевых) стандартах, их значении и преимуществах применения для предприятий и организаций республики, в том числе в рамках закона «О государственных закупках».

Участникам мероприятия напомнили требования системы разработки и постановки на производство, действующей в Казахстане и необходимости ее актуализации с учетом особенностей рыночной экономики, международного и внутреннего рынка республики.

На конкретных примерах рассказали о целях и задачах системы каталогизации продукции, законодательно введенной в республике, и ее значении для государства, производителей, поставщиков и потребителей.

В завершении была озвучена информация о предоставлении и значимости для субъектов республики уведомлений о разрабатываемых в Казахстане и других странах стандартах и технических регламентах, что важно при выходе на рынки других стран.