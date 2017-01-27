Новую конституцию утвердил президент Киргизии
27 января 2017, 12:01
В основной закон внесено около 40 поправок и устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в пятницу указ об утверждении новой конституции, передает ТАСС.
Атамбаев отметил, что в основной закон "внесено около 40 поправок, а также устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий на государственном и официальном языках".
Церемония прошла в присутствии депутатского корпуса парламента, премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, председателей Верховного суда, Конституционной палаты, главы Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Фото: kyrtag.kg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841293-54bdf93891e61976a7c8ac5799420595
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...