Новую конституцию утвердил президент Киргизии

В основной закон внесено около 40 поправок и устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в пятницу указ об утверждении новой конституции , передает , передает ТАСС





Атамбаев отметил, что в основной закон "внесено около 40 поправок, а также устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий на государственном и официальном языках".





Церемония прошла в присутствии депутатского корпуса парламента, премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, председателей Верховного суда, Конституционной палаты, главы Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.



